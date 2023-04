Inhaber verabschieden sich Imbiss „Fischpfanne“ in Viersen schließt

Seit 50 Jahren prägt der Imbiss mit dem großen Fisch-Logo an der Hauswand das Bild von Viersen mit. Nicht nur die Viersener wissen dabei zu schätzen, was an der Gladbacher Straße 371 angeboten wird. „Zu unseren Rennern gehört der Backfisch mit der hausgemachten Panade. Die zarte Umhüllung ist würzig und knusprig“, sagt Matthias Meiners, Inhaber der „Fischpfanne“. Die hausgemachten Salate, allen voran der Kartoffel- und der Krautsalat, die selbst hergestellten Remouladen: Allesamt Dinge, die die Fischpfanne auszeichnen. Doch bald endet ihre Ära.