Ausgefallener Motorsport auf dem Feld Zum 13. Mal: Tractor-Pulling-Event in Viersen

Am Samstag, 3. und Sonntag, 4. August, ist wieder Zeit für außergewöhnlichen Motorsport in Viersen. Bereits zum 13. Mal organisiert der Verein TractorPulling Dülken das Tractor-Pulling-Event. Start ist am Samstag um 11 Uhr auf dem Feld an der Hardter Straße in Viersen-Bockert. Sonntags wird der Wettkampf ab 10 Uhr fortgeführt. An beiden Tagen werden Läufe der Deutschen Meisterschaft stattfinden.