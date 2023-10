Ex-Cop in Viersen „Toto“ liest mitten im Supermarkt

Viersen · Ein TV-bekannter Ex-Cop, Seriendarsteller und Autor ist am Donnerstag, 30. November, 19.30 Uhr, in Viersen zu Gast. Er liest aus seinem Buch — nicht in einer Bibliothek, sondern in einem Supermarkt.

27.10.2023, 14:46 Uhr

Torsten „Toto“ Heim kommt für eine Lesung nach Viersen. Foto: dpa/Georg Wendt

Ein TV-bekannter Ex-Cop, Seriendarsteller und Autor ist am Donnerstag, 30. November, 19.30 Uhr, in Viersen zu Gast und liest aus seinem Buch „Vom Leben und vom Überleben“. Allerdings nicht in der Bibliothek, sondern in einem Supermarkt. Kritisches Buch hat keine rechtlichen Konsequenzen für TV-Polizist “Toto & Harry“ Kritisches Buch hat keine rechtlichen Konsequenzen für TV-Polizist Torsten „Toto“ Heim aus Grefrath, bekannt als Teil des Duos „Toto und Harry“, ist der Hauptakteur bei dem ersten eigenen Event, zu dem „Nahkauf Trott“ in die Rathausmarkt-Galerie im Viersener Zentrum einlädt. „Wir wollten etwas Schönes in Viersen bieten und etwas für den guten Zweck“, sagt Marktleiter Wladimir Trott. Man wolle sich gern für die Region engagieren. Das Eintrittsgeld werde komplett gespendet an den Viersener Verein „Löwenkinder“, der krebskranke Kinder unterstützt. 50 Tickets gehen in den Verkauf. Die Tickets für die Lesung kosten pro Person zehn Euro; sie sind im Supermarkt erhältlich. Im Preis inkludiert ist ein Büffet, das Food-Expertin Carola Gritzner zusammenstellen wird. Was es enthält, will Marktleiter Trott vorab nicht verraten, nur so viel: „Niemand wird hungrig bleiben.“

(busch-)