Viersen: Tornado über Schwalmtal - Unwettter am Niederrhein

Feuerwehr im Großeinsatz : Unwetter trifft den Kreis Viersen - Tornado fegt über Schwalmtal

Viersen Ein Unwetter hat am frühen Abend im Kreis Viersen gewütet. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz, Straßen und Bahnstrecken sind gesperrt. Ein Video zeigt, wie ein Tornado bei Schwalmtal niedergeht.

Die Feuerwehr ist am Abend im Westen des Kreises Viersen mit nahezu allen Kräften im Einsatz. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr unserer Redaktion. Offenbar war es stellenweise so windig, dass Bäume auf Straßen stürzten. „Zahlreiche Straßen im Raum Boisheim und Nettetal sind gesperrt, die Feuerwehr muss Bäume zersägen und von den Straßen schaffen“, sagte ein Sprecher der Polizei. Häuser seien schwer beschädigt oder abgedeckt worden. In Schaag wurde nach Angaben des Sprechers eine Person schwer verletzt.

Am Abend fegte auch ein Tornado durch Schwalmtal im Kreis Viersen. Ein Video, das unserer Redaktion vorliegt, dokumentiert den Wirbelsturm, bei dem es sich laut Berhard Hussing vom Deutschen Wetterdienst in der Tat um einen Tornado handelt. „In dieser Aufnahme hat gerade der Rüssel den Boden erreicht, so dass viel Staub aufgewirbelt wird. Über die Intensität des Sturms kann ich aber aus dem Video heraus nichts erkennen“, sagte Hussing unserer Redaktion.

Der DWD hatte schon am Nachmittag vor schweren Gewittern in NRW am Abend gewarnt. Für den Kreis Viersen, aber auch den Raum Mönchengladbach, Krefeld, Erkelenz galt die zweithöchste von vier Warnstufen.



Bei Youtube kursiert auch dieses Video. Ob es tatsächlich von heute und aus Viersen stammt, ist noch nicht bestätigt.

Mönchengladbach wurde nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr von größeren Schäden verschont, Notrufe seien zunächst nicht eingegangen. Die Einsatzkräfte seien aber weiter in Bereitschaft. Zwar hatte es zwischenzeitlich gehagelt und stark geregnet, das Gewitter war aber schnell über die Stadt hinweggezogen. Ähnliches berichten Anwohner aus Krefeld und Erkelenz.

