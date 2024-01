Kultur in Viersen Theaterabend in der Festhalle

Wer „Ich-liebe-dich-Romantik“ erwartet, liegt falsch. Das temporeiche Stück nimmt Fahrt auf, nachdem das Vorzeigepaar Tess und Curtis an seinem 20. Hochzeitstag vor Freunden verkündet: „Wir trennen uns!“ Es folgt ein turbulenter, vielschichtiger, aber auch abgründig romantischer Theaterabend mit unerwarteter Wendung. Dramatikerin Joanna Murray-Smith hat den Mimen der Schauspielbühnen in Stuttgart, die in Viersen ein Gastspiel geben, messerscharfe Dialoge ins Drehbuch geschrieben. Die Aufführung ist Teil der Abonnement-Reihe „Kultur Mix“.