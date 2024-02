Ausbildung im Kreis Viersen Teilnehmerrekord bei Azubi-Messe in der Festhalle

Alina und Amanda, beides Schülerinnen der Realschule an der Josefskirche, folgen derweil den Ausführungen von Adrian Backes in Sachen Pflegeberufe. Der Pflegedienstleiter der ambulanten Pflege vom Haus Konstantin der Bonitas-Pflegegruppe, erzählt anschaulich, was die Berufe in der Pflege ausmacht und wie vielschichtig die Weiterbildungsmöglichkeiten nach einer abgeschlossene Ausbildung sind. „Wenn man mit den jungen Leuten ins Gespräch kommt, kann man Vorurteile abbauen, die viele in Bezug auf die Pflege haben. Wir können zeigen, wie schön und abwechslungsreich der Beruf ist, der einen jeden Tag mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt bringt“, sagt Sandra Rektor, Hausleitung vom Haus Konstantin. Die beiden Realschülerinnen können sich gut vorstellen, einen Beruf in der Pflege zu ergreifen. „Die Messe ist inspirierend. Ich finde es gut, viele Berufe unter einem Dach kennenzulernen“, sagt Alina.