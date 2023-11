Großveranstaltung in Viersen Tausende besuchen Martinsmarkt

Auf dem Remigiusplatz knubbelte es sich. Das lag nicht nur am Viersener Clubzimmer, das mit seinem Ausschank, den Sitzgelegenheiten und der Tombola wie ein Magnet wirkte, sondern auch an den vielen Holzbüdchen, die um das große Pagodenzelt herum aufgebaut waren. „Das Geschäft blüht“, freute sich Waltraud Siemons von der Viersener Tafel. Die hatte gleich einen Pavillon an die Holzkonstruktion angebaut und konnte so einen Regenschutz für die Besucher bieten, die dort Waffeln, Schokoladenkuchen oder auch Schmalz- und Leberwurstbutterbrote samt Kaffee und Kakao genossen. Ein Stückchen weiter war die Aktionsgemeinschaft Viersen-West-Afrika anzutreffen, die ausgefallene Schnitzarbeiten, Schmuck und Rucksäcke aus Afrika anbot, während der Nachbarstand vom Kinderschutzbund mit filigranem Weihnachtsschmuck und Adventsgestecken aufwartete. So verschieden die Aussteller am Remigiusplatz waren, eines einte sie: Es waren alles soziale Organisationen, die rund um das Clubzimmer der vier Service-Clubs Inner Wheel, Lions, Rotary und Zonta zu finden waren.