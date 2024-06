Seit rund 40 Jahren in Viersen Kinder- und Jugendflohmarkt lockte Tausende nach Viersen

Auch wenn die Sonne nicht brannte, präsentierte sich der Flohmarkt für Kinder und Jugendliche erneut als der Renner. Tausende von Besuchern waren in die Kreisstadt gereist: Sie bummelten an einer Vielzahl an Ständen vorbei, die die jungen Händler teilweise sehr gekonnt in der Fußgängerzone aufgebaut hatten. Denn das ist ein Merkmal des Trödelmarktes, den die Stadt Viersen organisiert: Gewerbliche Neuware ist nicht erlaubt.