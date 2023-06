Open-Air-Tanz-Termine in Viersen Tanzen und tanzen lassen unter freiem Himmel in Viersen

Die Essener Tänzerin und Choreografin Jelena Ivanovic zeigt am Sonntag, 18. Juni, 19 Uhr, an der Städtischen Galerie im Park mit dem Ensemble Tanzgebiet ihre aktuelle Produktion „Kontra Punkt“. Dabei geht es augenzwinkernd um das Miteinander und Untereinander in Gruppen. Markus Stollenwerk hat das Stück komponiert; es ist inspiriert von der „Kunst der Fuge“ von Bach. Gespielt wird an einigen Stationen rund um die Galerie; Einlass ist um 18.30 Uhr. Gegen 20.15 Uhr können die Zuschauer mit den Akteuren ins Gespräch kommen. Ivanovic ist in Viersen bekannt; sie hat Tanzspaziergänge in Parks inszeniert. Karten für zehn, ermäßigt fünf Euro, gibt es online im Vorverkauf oder im Ticketing, Heimbachstraße 12, Telefon: 02162 101-466, E-Mail: kartenvorverkauf@viersen.de. Tickets können noch am Sonntag ab 18.30 Uhr vor der Galerie gekauft werden.