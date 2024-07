Neue Räume dringend gesucht Viersener Tafel platzt aus allen Nähten

In dem 54 Quadratmeter großen Zelt der Viersener Tafel auf dem Innenhof an der Hohlstraße 46 geht es zu wie in einem Bienenschwarm. Frauen und Männer sind an langen Tischen damit beschäftigt, Lebensmittel zu sortieren, die in Kisten hereingetragen worden sind. Zeitgleich geht es an die Befüllung der Ausgabekisten mit den unterschiedlichsten Lebensmitteln. „Mittlerweile sind es pro Ausgabe 300 Kisten, die wir vorab packen. Oft müssen wir allerdings noch nachpacken, weil es einfach so viele Kunden sind, die kommen und sich Lebensmittel holen“, sagt Luzia Witthake, die Vorsitzende der Viersener Tafel.