Vorfall in Viersen Täter durchwühlen Einfamilienhaus

Am Freitagnachmittag ist es an der Straße Am Sandhof zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Ob etwas gestohlen wurde, stand am Wochenende noch nicht fest. Wie die Polizei mitteilte, stellte der Hauseigentümer bei seiner Rückkehr am frühen Abend fest, dass die Täter die Verglasung einer Schiebetür zum Garten eingeschlagen und das gesamte Haus durchwühlt hatten. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Wer im fraglichen Zeitraum in der Nähe des Tatortes etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 02162 3770 zu melden.