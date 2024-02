Kriminalität in Viersen Täter brechen drei Autos auf und stehlen Werkzeuge

Auf einem Firmengelände und am Straßenrand des Kränkelsweges sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drei Firmenfahrzeuge aufgebrochen worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. In allen Fällen hätten die Täter die Kofferraum-Flügeltüren der Autos geöffnet, indem sie die Schlösser beschädigten. Eine genaue Aufstellung, was gestohlen wurde, liege noch nicht vor, aus mindestens einem der Fahrzeuge wurde Werkzeug entwendet. Die Polizei bittet Menschen, die zwischen 17 Uhr am Dienstag und 8.15 Uhr am Mittwoch im Bereich des Kränkelsweges verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter der Rufnummer 02162 3770.