Surreales Theater in Viersen Ein Hauch „Cirque du Soleil“ in der Festhalle

(busch-) Compagnia Finzi Pasca“ zeigt unter dem Motto „Neuer Zirkus“ ihre Produktion „Bianca su Bianco“ in der Festhalle Viersen, Hermann-Hülser-Platz 1. In dem Zwei-Personen-Stück sind am Freitag, 3. November, das Ehepaar Helena Bittencourt und Goos Meeuwsen zu sehen. Beide waren zuvor Artisten im kanadischen „Cirque du Soleil“: Bittencourt als Clownin, Artistin und Sängerin; Meeuwsen als Clown.