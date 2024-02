„Kaufland“-Filiale in Viersen Supermarkt-Mitarbeiterin vereitelt Diebstahl

Mit 28 Energydrinks wollte ein Mann die „Kaufland“-Filiale an der Kanalstraße in Viersen verlassen – ohne zu bezahlen. Laut Polizei war er am Mittwoch um 20 Uhr einer Mitarbeiterin aufgefallen, als er mit einem schweren Rucksack durch den Kassenbereich ging. Sie wies ihn darauf hin, dass dies kein Ausgang sei und er die Ware bezahlen müsse. Der Mann stellte daraufhin den schweren Rucksack auf das Kassenband, hielt ihn aber fest. Doch auch die Mitarbeiterin ergriff den Rucksack und rief um Hilfe. Der Mann lief daraufhin ohne den Rucksack davon. In ihm fanden sich die knapp 30 Energydrink-Dosen.