Konzert in Viersen-Süchteln Zwei Liedermacher spielen in der Königsburg

Der Brüggener Liedermacher Charles Ingalls und der Klavierkabarettist Thorsten Corban gestalten diesen Abend mit einem Mix aus Musik, Unterhaltung und Gesellschaftskritik. Ingalls ist der Künstlername von Dirk Hintzen, Lehrer am Werner-Jaeger-Gymnasium in Netettal-Lobberich. Er startete vor acht Jahren seine Musikerkarriere im Lehrerzimmer. Corban ist ebenfalls Lehrer, an einem Mönchengladbacher Gymnasium. Er komponiert und textet seine Lieder wie „Meine Sandkastenliebe“ oder „Mach dir ein Tattoo“ selbst.