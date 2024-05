A61-Auffahrt zeitweise gesperrt Zwei Frauen bei Zusammenstoß verletzt

Zwei Frauen sind bei einem Unfall am Dienstag gegen 8 Uhr auf der Hindenburgstraße in Viersen-Süchteln verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine Mönchengladbacherin (53) von der A61-Abfahrt Richtung Venlo links auf die Brabanter Straße nach Dülken abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer 38-jährigen Dülkenerin, die in Richtung Süchteln fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autofahrerinnen leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Auffahrt zur A 61 in Richtung Venlo gesperrt.