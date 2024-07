Irmgardisstift in Viersen-Süchteln Wohnen wie im Schloss

„Es ist in Viersen das monumentalste Bauwerk, das wir haben“, sagt Ellen Westerhoff. Dabei blickt die Leiterin der Denkmalpflege der Stadt Viersen auf die Front des Irmgardisstifts an der Bergstraße 54 in Süchteln. Das mächtige dreigeschossige Bauwerk mit seinem Hauptgebäude und den beiden Seitenflügel wurde von 1907 bis 1909 nach den Plänen des Architekten Kaspar Clemens Pickel erstellt. Im Jahr 1909 erfolgte die Einweihung durch die Franziskanerinnen, die das Gebäude als Pensionat für Mädchen führten.