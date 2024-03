Stadtteilporträt Viersen Unterwegs mit dem Süchtelner Ortsbürgermeister

„Hier am Weberbrunnen sind wir schon mittendrin im Sanierungsgebiet“, sagt Wolfgang Genenger seine Ausführungen. „Insbesondere freue ich mich darüber, dass die Stadtbibliothek endlich angepackt und zeitgerecht saniert wird. So wie sie jetzt ist, ist sie ein Schandfleck in einer schönen Innenstadt.“ Demnächst solle sie wieder im alten Glanz erstrahlen. „Der Eingangsbereich wird barrierefrei gestaltet und die Fensterfronten der Bibliothek, insbesondere an den Seiten, sollen wieder sichtbar werden, was ich besonders gut finde“, sagt Genenger.