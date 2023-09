Events in Viersen-Süchteln Tausende Besucher bei Irmgardisfest und Herbstkirmes

Wie wichtig dem Süchtelner Einzelhandel das traditionelle Irmgardisfest ist, hat sich am Wochenende deutlich gezeigt. Der Einzelhandel beteiligte sich und überraschte die Besucher auch beim verkaufsoffenen Sonntag mit vielen Aktionen und Angeboten. So kam die Vielfalt der Geschäfte in der Süchtelner Innenstadt gut zur Geltung. Viele Besucher waren von der Kreativität der Präsentation begeistert. Bei der Buchhandlung „Frau Eule“ riet ein großer Aufsteller: „Betrüg‘ dein Handy doch mal mit einem Buch“. Kombiniert mit einem Blind Date – verpackte Bücher mit einer kurzen Inhaltsangabe – machten das Fremdgehen dabei einfach.