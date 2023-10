Josefshaus Viersen-Süchteln An die Töpfe, fertig, los!

Die Kinder und Jugendlichen lernen dort, dass es nicht immer Pizza, Pommes und Nudeln sein müssen. Mal Rohkost mit einem selbstgemachten Dipp probieren und feststellen, dass gesund auch lecker schmecken kann und schnell zubereitet ist. Mit einem fertigen Blätterteig lassen sich beispielsweise die unterschiedlichen herzhaften und süßen Gerichte bereiten. Eine Tomaten-Camembert-Pizza ist so im Handumdrehen gemacht. „Einfach auf den ausgerollten Blätterteig in Stücke geschnittenen Camembert und Tomaten legen, etwas Rosmarin drüber streuen, ab in den Backofen und es ist fertig“, sagt Bimmermann-Winzker. Der passende Nachtisch in Form von klein geschnittenem Obst, das in einen Naturjoghurt gegeben wird, ist in der Zubereitung ebenso einfach, schnell gemacht und dazu auch noch gesund.