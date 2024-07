Vandalismus in Viersen-Süchteln Unbekannte versuchen Spitze der versunkenen Kapelle zu beschädigen

Der Wetterhahn hat eine blutige Brust und Heinz Prost sitzt enttäuscht in seiner Küche. In den Sommerferien wollte er, wie schon viele Male zuvor, Führungen zur versunkenen Kapelle im Johannistal in Süchteln anbieten. Doch zuvor entdeckte er, dass die Infotafel abgerissen wurde. Statt Informationen zu dem sagenumwobenen Ort stehen dort nun grell-grüne Graffiti-Buchstaben auf dem Holz.