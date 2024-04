Barrierefrei in Viersen-Süchteln Spatenstich für 170.000-Euro-Spielplatz

Viersen-Süchteln · In rund drei Wochen soll der Spielplatz an der Josef-Steinbüchel-Straße in Süchteln nicht mehr wiederzuerkennen sein. Er wird für 170.000 Euro umgestaltet. Was ist dort genau geplant?

18.04.2024 , 15:39 Uhr

Beim Spatenstich: Projektbeteiligte aus der Verwaltung und den städtischen Betrieben, Mitglieder des Stadtrats sowie Bürgermeisterin Sabine Anemüller (4. von rechts) und Beigeordneter Ertunç Deniz (5. von links). Foto: Stadt Viersen

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen