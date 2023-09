Brauchtum in Viersen-Süchteln Der neue König in Dornbusch heißt wieder Weyers

Um die Königswürde war in der Endphase ein regelrechter Wettbewerb entbrannt, an dem sich in der heißen Phase ein halbes Dutzend Schützen mit ernsthaften Ambitionen beteiligten. Als erste Amtshandlung ernannte der neue König seine Minister: Peter Germes mit Charlotte Amrath sowie Oliver Gehse mit seiner Ehefrau Henriette.