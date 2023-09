Zum Weltkindertag Hunderte beim großen Kinderfest in Viersen-Süchteln

Karl-Hans Weber zeigt am Stand der Freunde der Laubsäge Dülken, wie Tiere und Blumen entstehen. Geduldig erklärt er den Umgang mit der kleinen Säge. „Ich habe 90 Brettchen mitgebracht. Mal sehen, ob alle in den Einsatz gehen“, bemerkt er lächelnd. Viel gelacht wird am Stand von Jutta Licbert und Leandra Theveßen über gackernde Hühner und fliegende Fische. „Wenn man an der Kordel zieht, dann macht das Huhn Geräusche“, erzählt Julia.