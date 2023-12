Model aus Viersen-Süchteln Pluspunkte fürs Selbstbewusstsein

„Wir haben um 10 Uhr morgens gestartet und sind danach mit allen Beteiligten am Abend noch gemeinsam essen gegangen. Der ganze Tag war einfach nur super“, schwärmt Simone Maibaum. Im Oktober ging es weiter. Die Teilnahme am Kalender war gleichzeitig die Eintrittskarte für das Casting für die Gala. Das hatten von mehr als 2300 Frauen, die sich beworben hatten, 100 geschafft. Diesmal keine Online-Aktion, sondern ein Termin in Düsseldorf. „Jede Frau hatte eine Fünf-Minuten-Präsentation zu einer fest zugewiesenen Uhrzeit“, erzählt Simone Maibaum. Zeitgleich wurden die Teilnehmerinnen alle genau vermessen und es gab ein Laufstegtraining. Das war allerdings für die Süchtelner nichts Neues. Ein solches hatte sie schon bei einem Model-Workshop in Osnabrück mitgemacht. In Sachen Catwalk ist sie zudem nicht unerfahren, da sie bereits des Öfteren für ein Kaldenkirchener Geschäft Braut- und Abendmode vorgeführt hat. Dennoch war die Anspannung groß. Zumal ein privater Fernsehsender die Süchtelnerin ausgeguckt hatte und sie an diesem Tag filmisch begleitete. „Genau darüber habe ich auch erfahren, dass ich den Sprung in die Gala geschafft habe“, erinnert sie sich. Mit ihrem Mann und den beiden Söhnen saß sie gemütlich vor dem Fernseher, um ihren Auftritt beim Casting mitzuerleben, als in dieser Sendung mitgeteilt wurde, dass sie zu den Teilnehmerinnen der Fräulein-Kurvig-Gala gehört. Am nächsten Morgen schloss sich die offizielle Bestätigung von Hauptmanns an, die anrief und zur Teilnahme beim nunmehr letzten Casting gratulierte.