Eiserner Meisterbrief in Viersen Ein Handwerker aus Leidenschaft

Das Sanitär- und Heizungshandwerk hat Helmut Wienen früh fasziniert. Als kleiner Junge begleitete er seinen Vater, der Milchhändler in Süchteln-Dornbusch war, häufig auf dem Kutschbock des Pferdegespanns; dann wurde Milch ausgeliefert. „Wenn wir zur Klempner- und Installationsfirma von Peter Geusen kamen, bin ich immer vom Milchwagen runtergesprungen und in den Betrieb gelaufen“, erinnert sich der 90-jährige Wienen. Später ging er bei Geusen in die Lehre – und heiratete im Jahr 1958 dessen Tochter Hedwig.