Königsburg Viersen-Süchteln Theatergruppe spielt selbst geschriebene Krimikomödie

Angefangen zu schreiben hat er es am 27. Dezember vergangenen Jahres. „Das habe ich zumindest auf mein Textbuch geschrieben“, bemerkt der ausgebildete Musicaldarsteller lächelnd. Vor zwei Wochen war dann alles fertig. Er habe nachts um 2.36 Uhr in die Gruppe geschrieben „Leute, es ist fertig“, erzählt er. In seinem Stück hat der künstlerische Leiter und Regisseur dabei eine 99-jährige Dame namens Dorothee in den Mittelpunkt gestellt, die seit dem Tod ihres Ehemanns das Familienimperium leitet. Sie steht kurz vor ihrem 100. Geburtstag und hat die Familie dazu eingeladen. Diese sind allesamt scharf auf das Erbe, denn ihre gesamten Scheinselbstständigkeiten laufen nicht so, wie erhofft. Allerdings rückt nicht Dorothee zwecks Eliminierung in den Mittelpunkt, sondern vielmehr soll die Zahl der Miterben verkleinert werden und damit beginnt ein makabres Spiel. Der witzige Titel des Stücks entstand per Zufall. „Ich traf abends eine Bekannte mit Hund und wunderte mich, dass der Hund, der mich sonst immer begeistert begrüßte, dies nicht tat. Meine Bekannte bemerkte, der Hund sei eins vor 100 und blind. In meinem Kopf ratterte es und der Titel ,Eins vor 100‘ war geboren“, berichtet van Bergen.