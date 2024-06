Brauchtum in Viersen Schützenfest in Sittard mit „Regenbogenkönig“

Die Kirmes startet am Freitag, 21. Juni, um 20 Uhr mit einer Wiesenparty mit Livemusik der Band Die Kleinenbroicher. Trachten, Dirndl und Klompen wären dabei schön. Am Samstag, 22. Juni, 18 Uhr, ist Gefallenenehrung mit großem Zapfenstreich, Kreuzplatz Rheinstraße, danach Parade am Festzelt; 20 Uhr: Sektionsfest/Schützenparty unter Musik von DJ Yannick & DJ Marc. Am Sonntag, 23. Juni, 11.30 Uhr: Festmesse im Festzelt unter Mitwirkung des Musikvereins Schönecken, danach Frühschoppen und Ehrungen; 15 Uhr: Festumzug, Musikpräsentation und Parade (Tribüne an der Martinsschule), danach Ausklang im Festzelt mit DJ Detlef Belk. Am Montag, 24. Juni, ist um 20 Uhr der Königs-Gala-Ball mit Musik von Farbton.