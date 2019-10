Viersen Seit Dienstag hatte die Polizei nach dem Mann gesucht.

Der vermisste 55-Jährige aus Viersen-Süchteln hat sich im Laufe der Nacht zu Freitag bei der Polizei in Köln gemeldet. Er wurde wohlbehalten wieder nach Hause gebracht. Das teilt ein Polizeisprecher mit. Seit Dienstag hatte die Polizei nach dem Mann gesucht, der zuletzt am Abend im Bereich der LVR-Klinik in Süchteln an der Johannisstraße gesehen worden war.