Aus psychiatrischer Klinik getürmt Polizei Viersen fahndet nach entflohenem Straftäter

Es gibt derzeit mehrere Fälle geflüchteter Häftlinge: Erst am Donnerstag hat ein Insasse der Justizvollzugsanstalt Mannheim einen Arztbesuch im Klinikum der Nachbarstadt Ludwigshafen zur Flucht genutzt. Die Suche nach dem 25-Jährigen laufe unter Hochdruck, sagte ein Sprecher der Polizei in Mannheim am Freitag. Am 30. Oktober war ein Gefangener der JVA Bruchsal bei einem bewachten Ausflug an einen Baggersee in Germersheim entkommen und hatte dabei seine Fußfessel mithilfe eines Werkzeugs geknackt.