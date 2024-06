Unfall in Viersen-Süchteln Pedelecfahrerin prallt gegen Autotür und Verkehrsschild

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 18.30 Uhr auf dem Radweg am Ostring: Eine 29-jährige Niederkrüchtenerin öffnete von innen die Beifahrertür. Dabei achtete sie nicht auf die 51-Jährige Pedelec-Fahrerin aus Nettetal, die den Radweg in Richtung Westring befuhr. „Die Radfahrerin stieß gegen die Türe, kam zu Fall und prallte gegen einen Pfosten, an dem ein Verkehrszeichen befestigt war“, erklärte ein Polizeisprecher. „Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.“