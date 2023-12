LyGo-Hof in Viersen-Süchteln Meine kleine Farm

Die eigenen Kartoffeln aus der Erde holen. Tomaten frisch vom Strauch pflücken und genießen. Sehen, wie aus Samenkörnern Radieschen und Möhren werden. Erleben, wie sich eine kleine Kohlpflanze zu einem Blumenkohl entwickelt. Direkt vom Feld auf den Teller. Wer selbst gärtnert, weiß, wie viel Freude die Arbeit in der Natur macht und wie lecker die Produkte aus dem eigenen Anbau schmecken. Doch vielen Menschen fehlt es an einer entsprechenden Fläche, auf der sie Gemüse und auch Obst wie Andenbeeren oder Erdbeeren anbauen können. Das könnte sich im kommenden Jahr ändern, denn Madeleine und André Prosen bieten auf ihrem Pferdehof namens LyGo an der Anrather Straße in Süchteln landwirtschaftlich nutzbare Flächen für Menschen an, die gerne gärtnern möchten.