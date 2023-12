Filmgenuss in Viersen-Süchteln Neues Konzept für Kino in der Königsburg

„Wir fragen seit mehr als zwei Monaten die Lizenzen direkt bei den FIlmverleihfirmen an“, erklärt Dirk Kampmeier vom Kinoteam des gemeinnützigen Kulturvereins Königsburg. Durch die bisher genutzte „Schirmlizenz“ war das Kino deutlich eingeschränkter: Eine Vielzahl von Filmen durfte zwar gezeigt werden, allerdings deckte die Lizenz nicht alle Filme, die das Kino zeigen wollte. Auch die Werbung erwies sich als schwierig, denn die Veröffentlichung von Filmtiteln und Fotos war verboten. „Wir versuchen, möglichst viele aktuelle Filme zu zeigen, die zum Beispiel auch im Programm der anderen Kinos sind. Um unser bisheriges Niveau zu halten und es noch ausbauen zu können, müssen die Lizenzen angefragt werden“, so Kampmeier. Darauf folgen sehr positive Reaktionen, denn: In Viersen gibt es kein anderes Kino. Die nächsten sind in Mönchengladbach, Krefeld oder Kempen.