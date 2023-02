Gaststätte in Viersen-Süchteln Das ist die neue Pächterin von „Haus Fritzen“

Viersen-Süchteln · In der Traditionsgaststätte in Süchteln geht es weiter. Die neue Pächterin Yvonne Kohn öffnet an diesem Freitag die Türen an der Hochstraße 27. Was will sie ändern?

02.02.2023, 17:06 Uhr

Die Süchtelnerin Yvonne Kohn (40) hat das „Haus Fritzen“ gepachtet. Sie serviert, ihr Mann kocht. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Bianca Treffer