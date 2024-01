Stummfilm in der Königsburg Süchteln Eine musikalische Hommage und ein Appell gegen Rechtsextremismus

Rund 1000 Stunden wurde an der neuen Filmmusik gearbeitet. Viele Parts am Piano hat Eisheuer selbst übernommen. Prominente wie Oscar-Preisträger Winfried Kraus, (2003 für „Frida“ (Biographie der Malerin Frida Kahlo), auch beteiligt an „Batman und Robin“ oder „S.W.A:T.) am Klavier oder Jazzmusiker Hugo Sigmeth an der Klarinette wirken mit. Eisheuers musikalischer Ansatz: den Stummfilm nicht in in Kitsch zu ertränken, sondern die teils beeindruckenden Szenen wie etwa in der Weite des Packeises zu untermalen. Dazu unterlegte er die Kneipenszenen mit Jazzmusik oder die dramatischen Sequenzen der Hauptdarstellerinnen Liv und Karin mit Frauen-Chorälen.