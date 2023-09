Stolperstein-Verlegung in Viersen-Süchteln Mit 26 Jahren in den Tod

Im Rahmen einer kleinen Gedenkfeier, an der rund 40 Gäste teilnahmen, wurde die Neuverlegung feierlich vollendet. Mit dabei war ein besonderer Gast: Mit bewegenden Worten erinnerte Alois Goffart an die Schrecken des Nationalsozialismus zurück, sprach dabei insbesondere von einem Menschen, dessen Namen er selbst trägt. Sein Onkel Alois Goffart gehörte zu den Menschen, die seinerzeit von Süchteln nach Andernach transportiert wurden, um von dort in der nahe gelegenen NS-Tötungsstelle Hadamar umgebracht zu werden. Alois Goffart fand bereits in Andernach den Tod. Er war 1936 in die Klinik in Süchteln gekommen. „Der Bruder meines Vaters, geboren am 1. Mai 1915 und ermordet in Andernach am 18. Mai 1941, litt an Epilepsie, was später als Geisteskrankheit bezeichnet wurde“, berichtete Alois Goffart. Der aus der Eifel angereiste Neffe erinnerte auch an das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“, in dessen Zuge sein Onkel am 21. April 1937 sterilisiert wurde. Tiefe Betroffenheit war in den Augen der Zuhörenden zu lesen, als er aus den Briefen vortrug, die sein Onkel und seine Tante damals an die Klinik geschrieben hatten.