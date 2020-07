Kostenpflichtiger Inhalt: Plätze in Viersen : Vom Verkesmart zum Lindenplatz

Der Lindenplatz hat im Lauf seiner Geschichte immer den Mittelpunkt von Süchteln geprägt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Serie Süchteln Auf dem großen Areal in der Innenstadt von Süchteln spielt sich das Leben ab – und das nicht nur an Markttagen. Alte Häuser mit Geschichte und ein moderner Neubau prägen den Lindenplatz, der nicht immer so hieß wie jetzt.