Auszeichnung in Viersen-Süchteln Das nachhaltige Jugendzentrum

Im Lauf der zwei Zertifizierungsjahre gab es auch ein Fair-Trade-Kicker-Turnier, mit dem auf die Missstände der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar aufmerksam gemacht wurde. Es kam zu einer Fahrt zum Nabu-Naturschutzhof, und die Jugendlichen beschäftigten sich mit den Herstellungsbedingungen von Coca Cola und suchten Alternativen, wo in Deutschland unter besseren Bedingungen produziert wird. Was es mit den 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung auf sich hat, beschäftigte die Kinder und Jugendlichen ebenso. Nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis: Sie bauten Insektenhotels, entwickelten aus gebrauchten Gegenständen neue, neudeutsch „Upcycling“.