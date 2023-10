Max-von-der-Grün-Schule in Viersen-Süchteln Hauptschüler pflegen Stolpersteine und Gedenktafel an ehemaliger Synagoge

Im September erhielt die Max-von-der-Grün-Schule in Süchteln die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ mit Julietta M. Breuer als Patin. Sie ist zweite Vorsitzende des Vereins „Förderung derHauptsch Erinnerungskultur 1933—45 Viersen“. Jetzt ging die Gemeinschaftshauptschule auf Breuers Anregung noch einen Schritt weiter in Richtung Verantwortung: Schulleiter Fred Falk, seine Stellvertreterin Nicole Stutz und die Lehrerin Helga-Maria Reussing unterzeichneten in Anwesenheit der stellvertretenden Schülersprecherin Cansu und des Schülers Adnan, beide 10. Klasse, eine Kooperationsvereinbarung mit dem Verein „Förderung der Erinnerungskultur“. Der Verein war durch den ersten Vorsitzenden Mirko Danek und Julietta M. Breuer vertreten.