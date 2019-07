Süchtelnbüro eröffnet : Süchteln hat jetzt ein Stadtteilbüro

Süchteln Das Süchtelnbüro ist noch nicht eingerichtet, berät aber bereits Bürger an zwei Tagen in der Woche bei unterschiedlichen Anliegen zum öffentlichen Raum.

Mit Jazz-Klängen und Hip-Hop-Tanz ist das Stadtteilbüro in Süchteln eröffnet worden. „Die Räume sind erst seit Kurzem angemietet, aber wir wollten nicht länger warten“, sagte Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) beim feierlichen Auftakt an der Tönisvorster Straße 6 in Nähe des Lindenplatzes. Zwar gebe es in den Räumen noch viel zu tun, es fehlen beispielsweise noch Tische, Stühle, Regale, im Grunde die gesamte Einrichtung. Doch der erste Schritt sei gemacht – die Süchtelner Bürger haben nun eine Anlaufstelle, um ihre Anregungen und Ideen vorzubringen und den Austausch mit der Stadtverwaltung zu suchen.