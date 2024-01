Kriminalität in Viersen Handyraub scheitert

Nach Angaben der Polizei stieß gegen 19.30 Uhr ein unbekannter Täter einen 26-jährigen Viersener auf der Schmiedestraße zu Boden. „Gleichzeitig versuchte er, dem 26-Jährigen das Handy aus der Hand zu reißen“, so ein Polizeisprecher. „Dies gelang ihm nicht, so dass er vom Tatort in Richtung Feldstraße flüchtete.“ Der Viersener verletzte sich durch den Sturz auf den Boden leicht.