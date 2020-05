Forensik in Viersen-Süchteln : Geflohener Straftäter kehrt freiwillig in die Forensik zurück

Am späten Freitagvormittag floh ein 59-jähriger Straftäter aus der Forensik in Süchteln. Foto: Knappe,Joerg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Viersen Aus der Forensik in Viersen-Süchteln ist am Freitagvormittag ein Straftäter geflohen. Er kehrte am späten Abend freiwillig in die Einrichtung zurück. Der 59-Jährige war wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte verurteilt worden.

Der Mann war gegen 11 Uhr aus der LVR-Klinik geflohen. Erste Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Personenspürhund eingesetzt wurde, blieben ohne Erfolg. Die Polizei bat daraufhin die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche und warnte: Möglicherweise sei der 59-Jährige mit einem Messer bewaffnet. Wer ihn sehe, solle die 110 wählen. Später nahm die Polizei diese Warnung zurück. Am frühen Abend stimmte ein Richter zu, dass die Polizei mit einem Foto nach dem Verurteilten suchen dürfe. Gegen 22.30 Uhr kehrte der Mann in die Süchtelner Forensik zurück. Wie der in der Klinik untergebrachte 59-Jährige entkam, war zunächst nicht bekannt.

Es ist bereits das vierte Mal in diesem Jahr, dass einem in der Süchtelner Forensik untergebrachten Strafgefangenen die Flucht gelang. Zuletzt war Ende April ein 33-jähriger Mann aus der Klinik geflohen, der wegen Totschlags im Maßregelvollzug dort untergebracht war. Er wurde noch am selben Abend gefasst. Nach damaligen Polizeiangaben war der Mann über einen etwa 3,5 Meter hohen Gartenzaun geklettert.

(mrö)