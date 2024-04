LVR-Klinik Viersen-Süchteln Eine Frischzellenkur für den denkmalgeschützten Mammutbaum

„Da der Mammutbaum als Gehölz unter Denkmalschutz steht, ist der Kreis zuständig“, erklärt Andreas Schulz, Gärtnerei-Leiter der LVR-Klinik Viersen. Er freut sich über die Umsetzung, denn auch ihm liegt der Baum am Herzen. Dieser ist durch Trockenheitsschäden und Pilzbefall stark beeinträchtigt, sichtbar unter anderem durch braune Stellen an den Spitzen. „Auch die dicke Lehmschicht im Boden ist problematisch, da die Wasserführung und die Entwicklung des Wurzelwerks negativ beeinträchtigt werden“, so Andreas Schulz. Zudem sei die ungebremste Ausdehnung des immensen Wurzelwerks aufgrund der Asphaltierung beeinträchtigt.