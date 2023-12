Alter Tierpark in Viersen-Süchteln Heller Platz statt dunkler Ecke

Was hat sich für die Realschule verbessert? Ein Wunsch von Lehrern, Kindern und Jugendlichen aus der Realschule konnte erfüllt werden: Sie können in Zukunft in einem „grünen Klassenzimmer“ lernen. Die notwendige technische Unterstützung liefert ein Versorgungspoller an der nördlichen Seite des Platzes. Damit die Schule sauber bleibt, wurde in deren Eingangsbereich ein neues Sauberlaufgitter installiert. Ein Trampelpfad, der bisher zum Eingang führte, ist nun als ein Weg angelegt worden.