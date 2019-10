Viersen : Vom Ratsherrn zum Fernseh-Experten

Felix Thönnessen hat ein paar Jahre lang hinter der Kamera die Teilnehmer der Sendung „Die Höhle der Löwen“ beraten. Mittlerweile ist er vor der Kamera in der Sendung „Zahltag – ein Koffer voller Chancen“ zu sehen. Foto: Thönnessen

Felix Thönnessen war Juso-Vorsitzender und SPD-Ratsherr in Viersen, bevor er sich auf seine berufliche Karriere konzentrierte. Jetzt ist er Unternehmer, Redner und berät im Fernsehen Existenzgründer.

Von Nadine Fischer

Über Viersen hängen an diesem Dienstagvormittag graue Wolken, die Straßen sind regennass. Felix Thönnessen bekommt davon nichts mit, denn er ist wie so oft gerade nicht in seiner alten Heimat. „Ich bin auf Mallorca“, erzählt der 39-Jährige am Telefon: „Business-Reise mit fünf Unternehmern“. Dieser Arbeitstag soll am Abend für die Business-Partner mit einem speziellen Meeting enden. Denn „auf jeden Fall“ werde er sich zusammen mit den anderen die nächste Folge der RTL-Show „Zahltag – ein Koffer voller Chancen“ ansehen, sagt Thönnessen. Normalerweise schaut er aber dienstags nur noch „ab und zu“ mal rein, räumt der Süchtelner ein. Irgendwann ist es eben nicht mehr ganz so aufregend, sich selbst auf dem Fernsehbildschirm zu beobachten.

2018 sendete RTL die erste Staffel von „Zahltag – ein Koffer voller Chancen“, jetzt läuft Staffel zwei. Thönnessen ist in den Folgen unter anderem neben Ilka Bessin zu sehen, die als Cindy aus Marzahn berühmt wurde. Die Aufgabe des Gründungsexperten: Er soll Hartz-IV-Familien beraten, die versuchen, mit einem Koffer voller Geld ein erfolgreiches Unternehmen aufzuziehen. Die Rolle passt gut zu dem Süchtelner, der seit acht Jahren in Düsseldorf lebt und dort ein Unternehmen hat. Denn er sieht einen seiner beruflichen Schwerpunkte darin, „Menschen dabei zu unterstützen, selbstständig zu werden“.

Als Redner, sogenannter Keynote-Speaker, stehe er auch schon mal vor mehreren Tausend Zuhörern, erzählt Thönnessen. Foto: Thönnessen

Info Schriftsteller und Keynote-Speaker Foto: Thönnessen Autor Felix Thönnessen hat vier Bücher über Marketing und Unternehmensgründung veröffentlicht, gemeinsam mit anderen Autoren sei vor zwei Wochen ein fünftes erschienen, erzählt er. Pläne Als Redner, sogenannter „Keynote-Speaker“, halte er zum Beispiel auf Wirtschaftskongressen oder bei Konzernen viele Vorträge in Europa und den USA, sagt Thönnessen. Das möchte er weiter ausbauen. Auch fürs Fernsehen würde er gerne weiter arbeiten.

Thönnessens Fernseh-Präsenz wirkt sich mittlerweile auch auf sein Privatleben aus. „Es kommt jetzt schon öfter mal vor, dass Leute mich ansprechen“, erzählt er. „Manchmal ist das echt lustig, dann stehen sie vor mir und sagen: ,Hey, dich kenne ich doch irgendwoher’.“ Auch ehemalige Mitschüler und Jugendfreunde aus Viersen, von denen er manche 30 Jahre lang nicht mehr gesehen habe, meldeten sich plötzlich. So etwas wie „Ey, was machst du denn da gerade im Fernsehen?“, oder „Ach, wie witzig, ich zappe hier gerade rum und hab’ dich im Fernsehen entdeckt“, schreiben sie ihm über soziale Medien, während die Sendung läuft. Als prominent würde sich Thönnessen aber nicht bezeichnen. „Das passt einfach nicht zu mir“, sagt er und ergänzt: „Ich bin ja eher sozial orientiert erzogen worden.“ Wie sollte es auch anders sein, schließlich ist sein Vater Viersens ehemaliger Bürgermeister Günter Thönnessen (SPD).

Wie der Vater, war auch der Sohn politisch aktiv: „Ich war 15 Jahre lang SPD-Mitglied“, sagt Felix Thönnessen. In Viersen engagierte er sich als Vorsitzender der Jusos, war auch Vorsitzender der Jusos im Kreis Viersen, außerdem rund ein Jahr lang SPD-Ratsherr. Sein Vater, damals Bürgermeister, verabschiedete ihn Anfang 2012 aus dem Rat. „Mit 31 Jahren war ich ein sehr junger Ratsherr. Das war eine spannende, interessante Zeit“, sagt er. Was ihm fehlte, war das Gefühl, wirklich etwas bewegen zu können. Und: Er habe immer gegen die Älteren ankämpfen müssen. „Das war mir irgendwann einfach zu anstrengend“. Außerdem hatte er es satt, sich damit auseinanderzusetzen, dass Kritiker unterstellten: „Du bist nur hier, weil dein Vater der Bürgermeister ist.“ Also setzte er seine Energie lieber dafür ein, sein Unternehmen aufzubauen.

Thönnessen hat an der Hochschule in Venlo Marketing studiert, „meine Schwester und ich haben für unseren Vater beide Wahlkämpfe organisiert“, erzählt er. „Danach habe ich übrigens auch einen CDU-Wahlkampf gemacht“, ergänzt er. Bei Kaiser’s Tengelmann habe er gearbeitet, später ein kleines Büro im Gewächshaus für Jungunternehmer in Viersen bezogen – „das war eine super spannende Zeit“. Danach wechselte er in ein Büro gegenüber der Festhalle, später nach Düsseldorf.