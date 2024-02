Auto in Viersen-Süchteln übersehen Kollision in der Kreuzung - drei Menschen verletzt

Die Frau war laut Polizei am Sonntag gegen 18.20 Uhr auf der Tönisvorster Straße aus Richtung Viersen-Süchteln in Richtung Tönisvorst-Vorst unterwegs. An der Kreuzung Tönisvorster Straße/ Mülhausener Straße/Anrather Straße wollte sie nach links in die Mülhausener Straße abbiegen. Dabei soll sie laut Polizei nicht auf den Wagen einer Süchtelnerin (48) geachtet haben, die die Tönisvorster Straße in Richtung Süchteln-Zentrum befuhr. In der Kreuzung stießen beide Pkw zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 44-Jährige derart schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die andere Fahrerin und ihr Beifahrer (52), ebenfalls aus Viersen-Süchteln, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.