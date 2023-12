Pflegedirektorin aus Viersen-Süchteln erzählt Die Wahrheit über den Pflegeberuf

Genau dieses Miteinander mit anderen Menschen mache die Arbeit in der Pflege aus, findet Britta Gruhn. Und das in zweierlei Hinsicht: „Erstens sind wir nah am Patienten und können im besten Fall seine Genesung miterleben. Wir sehen ganz direkt die Erfolge unserer Arbeit“, beschreibt sie. Zweitens sei der Job Teamarbeit. „Menschen werden nicht allein durch Pflege gesund. An diesem Prozess sind Viele beteiligt. Das macht unheimlich viel Spaß.“ 171 Mitarbeiter sind insgesamt im St.-Irmgardis-Krankenhaus in der Pflege tätig.