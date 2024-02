In Viersen-Süchteln Demo gegen Hass und Ausgrenzung geplant

Viersen-Süchteln · In Viersen-Süchteln planen zwei Gruppen eine Demonstration gegen Hass und Ausgrenzung — und für Demokratie. Sie ist angemeldet für Samstag, 2. März, ab 15.30 Uhr. Ähnliche Veranstaltungen gab es bereits in Nettetal, im Viersener Zentrum, in Brüggen und in Schwalmtal.

29.02.2024 , 17:12 Uhr

In Netettal fand die erste einer Reihe von Demos gegen Extremisten statt. Foto: Daniela Buschkamp

„Für Demokratie – gegen Hass und Ausgrenzung" wird am Samstag, 2. März, 15.30 Uhr in Viersen-Süchteln demonstriert. Start ist am Alten Tierpark an der Von-Hagen-Straße, dem kleinen Park zwischen der Johannes-Kepler-Realschule und dem Busbahnhof. Organisatoren sind die Viersener Gruppen „Omas gegen Rechts" und „Die leise Mehrheit steht auf". Sie planen eine „friedliche Lauf-Demo" bis zur Hochstraße. Vor der katholischen St.-Clemens-Kirche soll eine Kundgebung stattfinden, bei der jeder sprechen kann.

(busch-)