Friedhof in Viersen-Süchteln Debatte um neue 300.000-Euro-Brücke

Vier Varianten stellte die Verwaltung vor. Von einer Aluminium-Trog-Lösung bis zur Stahlbrücke. Nicht trivial wird die Montage werden: „Für die Andienung zum Baufeld muss der aktuelle wassergebundene Weg im Bereich des Hohlweges von zwei Metern auf 3,50 Meter verbreitert werden“, erklärte die Technische Beigeordnete Susanne Fritzsche. „Um die erforderliche Verbreiterung tragfähig realisieren zu können, müssen zwei Bäume im Bereich der Zuwegung zum Baufeld gefällt werden. Im Bereich des Brückenstandortes müssen vier weitere Bäume gefällt werden.“ Drei dieser Bäume lägen im Bewegungsradius des Kranes, der zur Montage der Brücke zwingend benötigt wird, so Fritzsche. „Ein weiterer der vier Bäume muss wegen erforderlicher Anpassungsarbeiten an den Friedhofswegen gefällt werden.“ Und: „Das Baufeld der zu errichtenden Brücke liegt schwer zugänglich im Einschnitt zwischen den beiden Friedhofsteilen. Die Zuwegung über die höher liegenden Friedhofsteile ist unmöglich“, so Fritzsche. Die Folge: Unerlässlich sei eine Konstruktion, die „in Einzelteilen geliefert und vor Ort zu einem Bauwerk montiert werden kann“, erklärte die Beigeordnete.