Karneval in Viersen Jubel für Süchtelns Kinderprinzenpaar

Doch wer ist das neue Süchtelner Kinderprinzenpaar? Prinz Leon besucht die Max-von-der-Grün-Schule in Süchteln, ist in seiner Freizeit bei der Jugendfeuerwehr aktiv, baut gerne mit GraviTrax und kümmert sich liebevoll um die Fische in seinem Aquarium. Seine Schwester, Prinzessin Hanna, lernt an der Anne-Frank-Gesamtschule, spielt gerne beim ASV Handball und geht zum Ausgleich ihres stressigen Schulalltags gerne im Verein schwimmen.